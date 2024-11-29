Під Вовчанськом Сили оборони знищили фортифікаційні споруди та озброєння росіян

фото: ДПСУ

Бійці прикордонної бригади «Гарт» продовжують бити FPV-дронами по ворожим цілям на Вовчанському напрямку Харківської області

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворогу влучно відпрацювали розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон".

"Так, прикордонники за допомогою FPV-дронів та безпілотників-бомберів уразили ворожі фортифікаційні споруди, засоби РЕБ, камеру спостереження, міномет на вогневій позиції та польовий склад боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Куп’янському напрямку бійці прикордонної бригади "Помста" спалили танки, бронетехніку та гармати росіян.

Раніще на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.