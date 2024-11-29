Під Вовчанськом Сили оборони знищили фортифікаційні споруди та озброєння росіян
Бійці прикордонної бригади «Гарт» продовжують бити FPV-дронами по ворожим цілям на Вовчанському напрямку Харківської області
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
По ворогу влучно відпрацювали розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон".
"Так, прикордонники за допомогою FPV-дронів та безпілотників-бомберів уразили ворожі фортифікаційні споруди, засоби РЕБ, камеру спостереження, міномет на вогневій позиції та польовий склад боєприпасів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Куп’янському напрямку бійці прикордонної бригади "Помста" спалили танки, бронетехніку та гармати росіян.
Раніще на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.