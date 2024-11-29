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29 листопада 2024, 14:05

Під Вовчанськом Сили оборони знищили фортифікаційні споруди та озброєння росіян

29 листопада 2024, 14:05
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фото: ДПСУ
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Бійці прикордонної бригади «Гарт» продовжують бити FPV-дронами по ворожим цілям на Вовчанському напрямку Харківської області

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворогу влучно відпрацювали розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон".

"Так, прикордонники за допомогою FPV-дронів та безпілотників-бомберів уразили ворожі фортифікаційні споруди, засоби РЕБ, камеру спостереження, міномет на вогневій позиції та польовий склад боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Куп’янському напрямку бійці прикордонної бригади "Помста" спалили танки, бронетехніку та гармати росіян.

Раніще на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.

окупанти війна РФ втрати росіян прикордонники Харківська область Вовчанськ
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