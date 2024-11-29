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29 листопада 2024, 08:11

Бійці ЗСУ ліквідували за добу понад 2000 окупантів

29 листопада 2024, 08:11
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За добу, 28 листопада, українські військові ліквідували 2030 окупантів. Від початку вторгнення втрати РФ уже перевищили 738 тисяч військових

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, ГУР провело операцію на території тимчасово окупованого Криму, в результаті був знищений російський радіолокаційний комплекс "Подльот" за 5 млн доларів.

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