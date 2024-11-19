Сили оборони уразили військовий арсенал у Брянської області Росії, – Генштаб

фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 19 листопада Сили оборони України повторно вдарили по арсеналу з боєприпасами 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області Росії

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Вогневого ураження на території РФ завдали підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі", – йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що під сьогоднішній удар потрапили склади з артилерійськими боєприпасами, включно з кндрівськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.

Нагадаємо, 10 листопада Сили оборони України вже били по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області Росії.

Також відомо, що в ніч на 12 листопада Сили оборони України вдарили по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб”, що розміщений біля міста Старий Оскол Бєлгородської області Росії.