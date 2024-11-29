Розвідники знищили дронами російський РЛС "Зоопарк" вартістю мільярд гривень
Українські розвідники за допомогою FPV-дронів знищили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк"
Про це передає RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Комплекс знищили бійці підрозділу "Крила", які входять до департаменту активних дій ГУР МО.
Вартість знищеного РЛС становить близько один мільярд гривень.
"Для знищення російського "зоопарку” розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень. Співвідношення – 1:10 000", – додали в ГУР.
Нагадаємо, ГУР провело операцію на території тимчасово окупованого Криму, в результаті був знищений російський радіолокаційний комплекс "Подльот" за 5 млн доларів.
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