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09 листопада 2021, 15:53 5

У ДТП в Польщі загинули двоє молодих українців

09 листопада 2021, 15:53 5
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 9 листопада, у польському місті Ханьча сталася ДТП з мікроавтобусом, в якому перебували українці. У результаті загинуло двоє громадян, ще двоє госпіталізовані

Інформацію про це підтвердили в українському МЗС, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що українські консули взаємодіють із польською поліцією задля з‘ясування обставин ДТП.

Внаслідок зіткнення автомобіля загинули двоє громадян. Інші двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога, - розповів Ніколенко

Він додав, що Генеральне консульство України в Кракові вже надає консульську допомогу українцям, які 9 листопада потрапили в дорожньо-транспортну пригоду в польському місті Ханьча.

За словами дипломата, українські консули наразі взаємодіють із польською поліцією задля з‘ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих та підтримують зв‘язок із їхніми родичами, готують репатріацію тіл загиблих.

Раніше сьогодні польські ЗМІ повідомили про те, що мікроавтобус з українськими номерам злетів з дороги і врізався в дерево. Зазначалось, що в результаті загинуло двоє людей: 25-річна жінка та 24-річний чоловік, обидва - громадяни України.

Повідомлялось також, що 25-річного водія та 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували у тяжкому стані.

Як повідомлялося, 6 листопада на Миколаївщині в нічній ДТП загинули троє людей, серед яких двоє – діти.

Раніше, 1 листопада, на трасі під Кропивницьким сталася смертельна ДТП: загинули троє дітей.

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