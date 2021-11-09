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09 листопада 2021, 15:08 4

Смертельна ДТП у Харкові: суд оштрафував 16-річного винуватця

09 листопада 2021, 15:08 4
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Фото з відкритих джерел
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Суд у Харкові виніс рішення у справі про порушення правил дорожнього руху Миколою Харківським, підозрюваним у скоєнні смертельної ДТП 26 жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на NewsRoom.

Суддя розглянула дві справи, коли він перевищував швидкість і керував машиною Dodge без водійських прав, і винесла рішення. У підсумку Миколу Харківського засудили до штрафів в 340 гривень і в 3400 гривень по двох адмінпротоколах. В обох випадках суддя вибрала максимальну суму штрафу.

Також повідомляється, що на самому засіданні ні Миколи Харківського, ні його адвоката не було. Рішення може бути оскаржене в апеляції.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Водій Chevrolet загинув на місці, а водія та пасажирів автомобіля Infiniti доставили до місцевої лікарні.

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