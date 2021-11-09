На Запоріжжі п'яний водій на смерть збив жінку та втік з місця ДТП

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У селі Мала Білозерка Василівського району Запорізької області водій автомобіля "ВАЗ" збив 59-річну жінку, яка йшла дорогою в попутному напрямку. Від отриманих травм вона померла, а водій втік з місця події

Як передає RegioNews, про це повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області.

Транспортний засіб та місцезнаходження 27-річного водія було встановлено впродовж кількох годин. На момент огляду лікарем чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

В автомобілі, яким він кермував, правоохоронці виявили розбиту фару та інші речові докази причетності до дорожньо-транспортної пригоди.

Фігуранту розпочатого кримінального провадження загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Проведення слідчих дій та відповідних експертиз триває.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині п'яний поліцейський потрапив у ДТП, внаслідок чого загинула людина.