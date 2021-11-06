На Миколаївщині в нічній ДТП загинули троє людей, серед яких двоє – діти

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У Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло троє осіб, серед яких — двоє дітей

Про це інформує ГУНП у Миколаївській області, передає RegioNews.

Аварія сталася близько 1:48, 6 листопада. На трасі М-14 поблизу с. Шевченкове Миколаївського району зіткнулися автомобілі Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101, і ВАЗ перекинувся та влетів у кювет.

У салоні авто знаходилась родина з семи осіб: 33-річний водій і двоє дітей віком 5-ти та 3-х років загинули одразу на місці, 27-річна жінка та троє малолітніх дітей одного, п’яти і шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 37-річний водій Chevrolet суттєво не травмувався. На місці ДТП працюють слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти. Для деблокації тіл загиблих від ДСНС залучалося 11 осіб та три одиниці техніки.

Поліцією відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України). Санкція статті до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомлялося, учора в Одесі поліцейські розшукували водія, який збив насмерть підлітка.