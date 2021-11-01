На трасі під Кропивницьким сталася смертельна ДТП: загинули троє дітей

Фото: з відкритих джерел

У понеділок, 1 листопада, на трасі "Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя" сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та вантажівки. В результаті зіткнення загинули 4 людини, із них троє - діти

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Рятувальники зазначають, що аварія сталася о 01:05 поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району.

Сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, внаслідок чого загинуло 4 особи, з них 3 дитини (2005, 2009 та 2010 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що для деблокації тіл загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки. Про причини ДТП поки не повідомляють.

Раніше повідомлялось, що на Набережній трасі у Києві сталося дві дорожньо-транспортні пригоди на одному й тому ж місці. Внаслідок аварій постраждали четверо осіб.