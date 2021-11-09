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09 ноября 2021, 15:53 5

В ДТП в Польше погибли двое молодых украинцев

09 ноября 2021, 15:53 5
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Фото из открытых источников
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Во вторник, 9 ноября, в польском городе Ханьча произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились украинцы. В результате погибли двое граждан, еще двое госпитализированы

Информацию об этом подтвердили в украинском МИДе, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинские консулы взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП.

В результате столкновения автомобиля погибли двое граждан. Другие двое получили травмы, сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказал Николенко

Он добавил, что Генеральное консульство Украины в Кракове уже оказывает консульскую помощь украинцам, которые 9 ноября попали в дорожно-транспортное происшествие в польском городе Ханьча.

По словам дипломата, украинские консулы сейчас взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, контролируют процесс лечения пострадавших и поддерживают связь с их родственниками, готовят репатриацию тел погибших.

Ранее сегодня польские СМИ сообщили о том, что микроавтобус с украинскими номерам слетел с дороги и врезался в дерево. Отмечалось, что в результате погибли два человека: 25-летняя женщина и 24-летний мужчина, оба - граждане Украины.

Сообщалось также, что 25-летнего водителя и 35-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, 6 ноября на Николаевщине в ночном ДТП погибли три человека, среди которых двое-дети.

Ранее, 1 ноября, на трассе под Кропивницким произошло смертельное ДТП: погибли трое детей.

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