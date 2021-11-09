08:59  09 листопада
В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
13:50  09 листопада
В аеропорту "Бориспіль" знову виявили підроблені COVID-сертифікати
08:06  09 листопада
На Донбасі за добу зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2021, 14:24 3

У Черкасах автобус наїхав на 5-річну дівчинку на переході

09 листопада 2021, 14:24 3
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Черкасах сталася ДТП за участі автобусу та 5-річної дитини. В результаті наїзду, дівчинка отримала тілесні ушкодження та було госпіталізована

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Черкаської області.

Попередньо відомо, що водій автобуса ПАЗ-4234 рухався на червоний сигнал та скоїв наїзд на дитину, яка в цей момент переходила дорогу.

5-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її старша сестричка не постраждала", - йдеться у повідомленні.

На місце дорожньо-транспортної пригоди одразу направили правоохоронців і швидку допомогу. Малолітню госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські розшукували водія, який збив на смерть підлітка.

діти дороги ДТП медики транспорт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua