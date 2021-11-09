У Черкасах автобус наїхав на 5-річну дівчинку на переході

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У Черкасах сталася ДТП за участі автобусу та 5-річної дитини. В результаті наїзду, дівчинка отримала тілесні ушкодження та було госпіталізована

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Черкаської області.

Попередньо відомо, що водій автобуса ПАЗ-4234 рухався на червоний сигнал та скоїв наїзд на дитину, яка в цей момент переходила дорогу.

5-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її старша сестричка не постраждала", - йдеться у повідомленні.

На місце дорожньо-транспортної пригоди одразу направили правоохоронців і швидку допомогу. Малолітню госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські розшукували водія, який збив на смерть підлітка.