10% учителів в Україні – невакциновані
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет назвав кількість невакцинованих працівників освіти, їхня кількість становить приблизно 10%
Про це повідомив міністр Сергій Шкарлет в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV", передає RegioNews.
Якщо брати всю систему освіти, від дошкільної до вищої ланки. У нас 1 160 000 працівників, з них 835 000 вакциновані однією дозою, ще 200 000 повністю вакциновані. 120 000 ще не вакциновані, тобто це 10%, але серед них можуть бути ті, у кого є протипоказання. В цілому за освітою 10%, за середньою освітою - 7%, - заявив міністр.
Як повідомлялося, вже 8 мільйонів українців повністю вакцинувалися від COVID.
Тим часом на Волині від роботи відсторонили майже тисячу невакцинованих освітян.
Ляшко розповів про "ковідну амністію": що це та кому потрібноВсі новини »
09 листопада 2021, 08:21Семеро невакцинованих працівників відсторонені від роботи в КМДА
08 листопада 2021, 19:03МОЗ затвердив довідку про протипоказання до COVID-вакцинації
08 листопада 2021, 15:58
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість