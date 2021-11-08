МОЗ затвердив довідку про протипоказання до COVID-вакцинації
Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки, яку зможуть отримати українці, що мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Така довідка, перш за все, знадобиться українцям, яких зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи, наприклад працівники закладів освіти, однак вони мають протипоказання до щеплення. Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не відсторонили без наявності щеплення.
Форма № 028-1/о буде заповнюватися на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта. Міністерство також надало інструкцію, як заповнювати цю довідку.
Нагадаємо, раніше МОЗ надало офіційне роз’яснення, коли та кому не можна робити COVID-щеплення.
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