08:59  09 листопада
В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
08:21  09 листопада
Ляшко розповів про "ковідну амністію": що це та кому потрібно
08:06  09 листопада
На Донбасі за добу зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2021, 10:02 7

Вже 8 мільйонів українців повністю вакцинувалися від COVID

09 листопада 2021, 10:02 7
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні понад 8 мільйонів осіб отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили повний курс щеплення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Також від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них отримали одну дозу - 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 038 054 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 584 775 щеплень.

У понеділок 8 листопада 240 440 людей було вакциновано проти коронавірусу: першу дозу вакцини отримали 140 439 людей, другу дозу - 100 001 людина.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 833 хворих. Серед нових хворих - 1 183 дитини та 426 медпрацівників.

коронавірус ушпиталення МОЗ вакцинація щеплення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua