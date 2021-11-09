Вже 8 мільйонів українців повністю вакцинувалися від COVID

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В Україні понад 8 мільйонів осіб отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили повний курс щеплення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Також від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них отримали одну дозу - 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 038 054 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 584 775 щеплень.

У понеділок 8 листопада 240 440 людей було вакциновано проти коронавірусу: першу дозу вакцини отримали 140 439 людей, другу дозу - 100 001 людина.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померли 833 хворих. Серед нових хворих - 1 183 дитини та 426 медпрацівників.