Семеро невакцинованих працівників відсторонені від роботи в КМДА

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У Київській міській державній адміністрації (КМДА) відсторонили від роботи трьох працівників апарату та чотирьох працівників департаментів, не вакцинованих від COVID-19

Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Загалом середній показник вакцинації серед усіх структурних підрозділів Київської міської держадміністрації (це апарат КМДА, департаменти та управління), за оперативними даними, на 8 листопада становить майже 92%. Рівень вакцинації в районних у місті Києві державних адміністраціях коливається в межах 90-96%, - сказав Загуменний.

Він додав, що відсторонені працівники зможуть повернутися до роботи або після завершення карантину, встановленого урядом, або після отримання вакцинації та надання документа, що це підтверджує.

Загуменний також повідомив, що 12 співробітників апарату КМДА мають довідки про тимчасове відтермінування вакцинації, адже нещодавно перенесли захворювання на COVID-19, а 1 особа – медичні протипоказання до щеплень, тому не вакцинована. Крім того, ще дві людини перебувають на лікарняному й один державний службовець – у відпустці.

На період відсторонення від роботи заробітна плата не зберігається. Також період відсторонення від роботи не ввійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності, а також не ввійде до стажу, що дає право на щорічну відпустку, - наголосили в КМДА.

Як повідомлялося, у Кабміні визначили дату відсторонення невакцинованих від COVID-19 вчителів, чиновників та науковців: 8 листопада.

Згодом стало відомо, що відстороненим за відмову вакцинуватися від COVID-19 не будуть платити лікарняні.

Натомість профспілка освітян просить відкласти відсторонення від роботи через відсутність вакцинації.