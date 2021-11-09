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09 листопада 2021, 09:28 7

На Волині від роботи відсторонили майже тисячу невакцинованих освітян

09 листопада 2021, 09:28 7
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Фото:24tv.ua
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Починаючи з 8 листопада Волинська область перейшла до "червоної" зони карантину, у зв'язку з чим в області від роботи офіційно відсторонили 995 невакцинованих працівників освітніх закладів

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова заступниці керівника обласного управління освіти Тетяни Соломіної.

Зазначається, що серед відсторонених - 348 працівників закладів дошкільної освіти та 647 працівників шкіл. Усього в області - 38 150 освітян.

Наразі в області учні 396 шкіл навчаються дистанційно. Всього в області - 562 заклади загальної середньої освіти, а 8 загальноосвітніх навчальних закладів пішли на канікули.

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що у Міністерстві охорони здоров'я планують запровадити механізм так званої "ковідної амністії" - вона може стати в нагоді тим, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію, однак все одно хоче отримати щеплення від коронавірусу.

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