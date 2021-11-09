Ляшко розповів про "ковідну амністію": що це та кому потрібно

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У Міністерстві охорони здоров'я планують запровадити механізм так званої "ковідної амністії" - вона може стати в нагоді тим, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію, однак все одно хоче отримати щеплення від коронавірусу

Про плани міністерства розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV", передає RegioNews.

За інформацією міністра, щоб отримати щеплення від коронавірусу, власнику підробленого COVID-сертифікату доведеться розповісти своєму сімейному лікарю, де він його придбав.

"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат. Щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили про підробний сертифікат, повідомили, де його взяли. Їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить в Нацполіцію про контакти того, хто виписав підробний документ, щоб далі справа розглядалася в суді", - розповів Ляшко.

Також міністр повідомив, що жодний із варіантів "ковідної амністії", які є наразі у розробці не передбачають анонімності.

Нагадаємо, раніше у Фонді соціального страхування розповіли, що українцям, яких тимчасово відсторонили від роботи через відмову вакцинуватися від COVID-19, не оплачуватимуть лікарняні, які припадають на дні усунення від посадових обов’язків.