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Ляшко розповів про "ковідну амністію": що це та кому потрібно
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09 листопада 2021, 08:21 12

Ляшко розповів про "ковідну амністію": що це та кому потрібно

09 листопада 2021, 08:21 12
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Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я планують запровадити механізм так званої "ковідної амністії" - вона може стати в нагоді тим, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію, однак все одно хоче отримати щеплення від коронавірусу

Про плани міністерства розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV", передає RegioNews.

За інформацією міністра, щоб отримати щеплення від коронавірусу, власнику підробленого COVID-сертифікату доведеться розповісти своєму сімейному лікарю, де він його придбав.

"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат. Щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили про підробний сертифікат, повідомили, де його взяли. Їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить в Нацполіцію про контакти того, хто виписав підробний документ, щоб далі справа розглядалася в суді", - розповів Ляшко.

Також міністр повідомив, що жодний із варіантів "ковідної амністії", які є наразі у розробці не передбачають анонімності.

Нагадаємо, раніше у Фонді соціального страхування розповіли, що українцям, яких тимчасово відсторонили від роботи через відмову вакцинуватися від COVID-19, не оплачуватимуть лікарняні, які припадають на дні усунення від посадових обов’язків.

МОЗ Віктор Ляшко документ вакцинація covid-сертифікат

 
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