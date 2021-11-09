10% учителей в Украине – невакцинированы
Министр образования и науки Сергей Шкарлет назвал количество невакцинированных работников образования, их количество составляет примерно 10%
Об этом сообщил министр Сергей Шкарлет в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV", передает RegioNews.
Если брать всю систему образования, от дошкольного до высшего звена. У нас 1 160 000 работников, из них 835 000 вакцинированы одной дозой, еще 200 000 полностью вакцинированы. 120 000 еще не вакцинированы, то есть это 10%, но среди них могут быть те, у кого есть противопоказания. В целом по образованию 10%, по среднему образованию - 7%, - заявил министр.
Как сообщалось, уже 8 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID.
Между тем на Волыни от работы отстранили почти тысячу невакцинированных педагогов.
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