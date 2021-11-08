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08 листопада 2021, 16:53 7

Херсонщина може першою вийти з "червоної зони"

08 листопада 2021, 16:53 7
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Фото www.president.gov.ua
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Станом на сьогодні, в "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають 17 регіонів України. Херсонська область може першою вийти з неї

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента, передає RegioNews.

За словами очільника уряду на нараді у президента, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тис. минулого тижня та 34,3 тис. – тижнем раніше.

У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з "червоної" зони, - йдеться в повідомленні пресслужби.

Як повідомлялося, наступного тижня Черкаси можуть потрапити в "червону" зону карантину.

Також від сьогодні Волинську область відправили до червоної зони.

Загалом станом на сьогодні у червоній зоні понад половина областей Україні, у жовтій лише три.

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