У Дніпрі школи повертаються до очного навчання

з відкритих джерел

У Дніпрі скасовують дистанційку для учнів. Вже з 8 листопада ще понад 45 шкіл переходять на навчання у звичайному режимі

Про це пише RegioNews з посиланням на офіційний телеграм-канал департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Так, з понеділка, 8 листопада, дистанційне навчання скасовується у школах: № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3.

У департаменті додали, що з 8 листопада у звичайному режимі будуть працювати 88 закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що з 8 листопада згідно до наказу міністерства охорони здоров'я та постанови Кабінету міністрів невакцинованих від COVID-19 вчителів будуть відсторонювати від роботи без збереження заробітної плати.