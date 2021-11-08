08:36  08 листопада
В Україні ще понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу
11:37  08 листопада
Уряд звільнив чотирьох заступників міністра економіки
08:08  08 листопада
На Донбасі різко зросла кількість обстрілів з боку російських окупантів, один військовослужбовець ООС загинув
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2021, 13:46 3

У Дніпрі школи повертаються до очного навчання

08 листопада 2021, 13:46 3
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі скасовують дистанційку для учнів. Вже з 8 листопада ще понад 45 шкіл переходять на навчання у звичайному режимі

Про це пише RegioNews з посиланням на офіційний телеграм-канал департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Так, з понеділка, 8 листопада, дистанційне навчання скасовується у школах: № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3.

У департаменті додали, що з 8 листопада у звичайному режимі будуть працювати 88 закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що з 8 листопада згідно до наказу міністерства охорони здоров'я та постанови Кабінету міністрів невакцинованих від COVID-19 вчителів будуть відсторонювати від роботи без збереження заробітної плати.

COVID-19 дистанційне навчання школа учителя

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram