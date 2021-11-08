У червоній зоні понад половина областей Україні, у жовтій лише три - МОЗ
"Червона" зона карантину розширилась до 17 регіонів. А в "жовтій" зоні перебувають три області - Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська
Про це пише RegioNews з посиланням на інформацію пресслужби МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 17 областей та місто Київ:
Київ,
Херсонська,
Одеська,
Запорізька,
Донецька,
Дніпропетровська,
Сумська,
Миколаївська,
Рівненська,
Житомирська,
Івано-Франківська,
Київська,
Луганська,
Хмельницька,
Чернігівська,
Львівська.
Волинська.
"Помаранчева" зона
В цій зоні перебувають 5 областей:
Вінницька,
Полтавська,
Харківська,
Черкаська,
Чернівецька.
"Жовта" зона
У цій зоні лише три області:
Кіровоградська,
Закарпатська,
Тернопільська.
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