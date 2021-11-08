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08 листопада 2021, 09:30 4

У червоній зоні понад половина областей Україні, у жовтій лише три - МОЗ

08 листопада 2021, 09:30 4
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з відкритих джерел
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"Червона" зона карантину розширилась до 17 регіонів. А в "жовтій" зоні перебувають три області - Кіровоградська, Закарпатська, Тернопільська

Про це пише RegioNews з посиланням на інформацію пресслужби МОЗ.

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 17 областей та місто Київ:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.

Волинська.

"Помаранчева" зона

В цій зоні перебувають 5 областей:

Вінницька,

Полтавська,

Харківська,

Черкаська,

Чернівецька.

"Жовта" зона

У цій зоні лише три області:

Кіровоградська,

Закарпатська,

Тернопільська.

карантин ушпиталення МОЗ червона зона

 
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