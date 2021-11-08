Українців без щеплення відсьогодні відсторонять від роботи: перелік професій

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В Україні від сьогодні, 8 листопада, не допустять на роботу невакцинованих від COVID-19 представників деяких професій. Відповідні рішення прийнято Кабінетом міністрів України та міністерством охорони здоров’я

Як пише RegioNews з посиланням на постанову Кабінету міністрів, з сьогоднішнього дня роботодавці зобов'язані не допускати до роботи співробітників, які не пройшли обов'язкову вакцинацію від COVID-19.

Поки що щеплення від коронавірусу в Україні обов'язкові для:

- працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

- закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної ( професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності, а також працівників наукових установ.

Список професій у майбутньому обіцяють розширити.

Нові обмеження не торкнутися людей, які мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти СOVID-19. Вони повинні надати медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров'я.

Нагадаємо, що в Україні хочуть розширити перелік професій, представникам яких потрібно пройти обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. До них, серед іншого мають намір додати працівників критичної інфраструктури.