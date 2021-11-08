Наступного тижня Черкаси можуть потрапити в "червону" зону карантину

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"Червона" карантинна зона з'явиться у Черкасах не раніше наступного тижня, якщо місто підійде до пікових показників

Про це у своєму зверненні в мережі Facebook заявив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, пише RegioNews.

"Якщо й буде введена червона зона, то вона буде, вірогідно, з наступного тижня. Якщо ми підійдемо, то пікових показників, будемо проводити засідання комісії з надзвичайних ситуацій і через два дні рішення вступить в дію. Сьогодні показники в нас - більш-менш, сподіватимемося, що хвороба відступатиме", - сказав Бондаренко.

Міський голова повідомив, що дав доручення розгорнути нові COVID-ліжка, щоб забезпечити належним лікуванням жителів міста Черкаси, а також жителів інших громад Черкаської області, в черкаських лікарнях.

Він доручив директору департаменту охорони здоров’я внести на сесію Черкаської міської ради проєкт рішення про виділення додаткових коштів на засоби захисту, закупівлю ліків і надбавку медикам тих медзакладів, які не включені Національною службою здоров’я до списку ковідних лікарень, а туди, однак, потрапляють пацієнти, у яких спочатку COVID-19 не виявляють, а потім вони все-таки хворіють.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли варто очікувати піку хвилі коронавірусу в Україні.