Україна отримала ще 1,4 мільйона доз вакцини Pfizer - Ляшко
До України цими вихідними прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer, яку придбали за кошти державного бюджету
Як пише RegioNews з посиланням на брифінг міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, обсяг поставки становив понад 1 мільйон доз.
"Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії - 1 мільйон 400 тисяч доз", - сказав голова МОЗ.
Міністр зазначив, що на сьогодні 36,7% українців вакциновані від COVID-19 принаймні однією дозою, 25,6% - повністю завершили курс щеплень.
Нагадаємо, що напередодні Україна отримала ще майже 3 млн доз COVID-вакцини Moderna.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість