Україна отримала ще 1,4 мільйона доз вакцини Pfizer - Ляшко

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До України цими вихідними прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer, яку придбали за кошти державного бюджету

Як пише RegioNews з посиланням на брифінг міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, обсяг поставки становив понад 1 мільйон доз.

"Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії - 1 мільйон 400 тисяч доз", - сказав голова МОЗ.

Міністр зазначив, що на сьогодні 36,7% українців вакциновані від COVID-19 принаймні однією дозою, 25,6% - повністю завершили курс щеплень.

Нагадаємо, що напередодні Україна отримала ще майже 3 млн доз COVID-вакцини Moderna.