Херсонщина может первой выйти из "красной зоны"
По состоянию на сегодня, в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 17 регионов Украины. Херсонская область может первой выйти из нее
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает RegioNews.
По словам главы правительства на совещании у президента, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций: 34,5 тыс. на прошлой неделе и 34,3 тыс. – неделей ранее.
В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может дать возможность региону одним из первых выйти из "красной" зоны, - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщалось, на следующей неделе Черкассы могут попасть в "красную" зону карантина.
Также с сегодняшнего дня Волынскую область отправили в красную зону.
В целом по состоянию на сегодня в красной зоне более половины областей Украины, в желтой только три.
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