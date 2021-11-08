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08 ноября 2021, 16:53 8

Херсонщина может первой выйти из "красной зоны"

08 ноября 2021, 16:53 8
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Фото www.president.gov.ua
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По состоянию на сегодня, в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 17 регионов Украины. Херсонская область может первой выйти из нее

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает RegioNews.

По словам главы правительства на совещании у президента, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций: 34,5 тыс. на прошлой неделе и 34,3 тыс. – неделей ранее.

В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может дать возможность региону одним из первых выйти из "красной" зоны, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, на следующей неделе Черкассы могут попасть в "красную" зону карантина.

Также с сегодняшнего дня Волынскую область отправили в красную зону.

В целом по состоянию на сегодня в красной зоне более половины областей Украины, в желтой только три.

красная зона COVID-19 коронавирус Херсонская область Денис Шмыгаль

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