Волинську область відправили до червоної зони

з відкритих джерел

Волинська область з 8 листопада переходить до червоної зони епідемічної небезпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області.

Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо", - написав міністр.

Олег Немічнов також нагадав, що обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані від COVID-19.

Нагадаємо, що наразі понад половина регіонів України та місто Київ перебувають у червоній зоні епідемічної небезпки. Обмеження у столиці можуть позбавити у середині грудня. Водночас у січні можливий другий локдаун.