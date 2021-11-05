Крім "мажора", який влаштував смертельну ДТП в Харкові, відповідальність повинні понести і його батьки — Венедіктова

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16-річний Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП в Харкові, через вік може отримати менший термін тюремного ув'язнення

Про це розповіла Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі телеканалу"1 + 1", передає RegioNews.

За її словами, частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України, за якою Миколі Харківському пред'явили звинувачення, передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Однак, як зазначає Ірина Венедіктова, винуватець смертельної ДТП на Одеській може отримати сім років тюремного ув'язнення через свій вік.

Враховуючи, що він неповнолітній, ми знаємо, що буде обмеження не більше 7 років... ми будемо намагатися доводити, але це зовсім інша історія, — притягнення до відповідальності батьків, — сказала генеральний прокурор.

Ірина Венедіктова також заявила, що за подібні злочини відповідальність повинні нести не тільки діти, а й їхні батьки.

Він (Микола Харківський — ред.) неповнолітній. Несуть відповідальності батьки і оточення. У нас часто-густо відбувається така неповага до закону - виклична, цинічна неповага до закону, до людського життя. Наші діти ростуть саме на таких прикладах, — підкреслила генпрокурор.

Вона додала, що тільки в 2021 році в Україні 35 неповнолітніх стали винуватцями ДТП, в яких постраждали 800 дітей.

Як повідомлялося, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Infiniti.