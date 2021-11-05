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05 ноября 2021, 13:03 257

Кроме "мажора", устроившего смертельное ДТП в Харькове, ответственность должны понести и его родители, — Венедиктова

05 ноября 2021, 13:03 257
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Фото из открытых источников
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16-летний Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП в Харькове, из-за возраста может получить меньший срок тюремного заключения

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала "1+1", передаёт RegioNews.

По ее словам, часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, по которой Николаю Харьковскому предъявили обвинения, предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Однако, как отмечает Ирина Венедиктова, виновник смертельного ДТП на Одесской может получить семь лет тюремного заключения из-за своего возраста.

Учитывая, что он несовершеннолетний, мы знаем, что будет ограничение не более 7 лет… Мы будем стараться доказывать, но это совсем другая история, — привлечение к ответственности родителей, — сказала генеральный прокурор.

Ирина Венедиктова также заявила, что за подобные преступления ответственность должны нести не только дети, но и их родители.

Он (Николай Харьковский — ред.) несовершеннолетний. Несут ответственности родители и окружение. У нас сплошь и рядом происходит такое неуважение к закону — вызывающее, циничное неуважение к закону, к человеческой жизни. Наши дети растут именно на таких примерах, — подчеркнула генпрокурор.

Она добавила, что только в 2021 году в Украине 35 несовершеннолетних стали виновниками ДТП, в которых пострадали 800 детей.

Как сообщалось, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti.

Потом суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего мажора, устроившего ДТП в Харькове.

ДТП Харьков Ирина Венедиктова наказание ответственность родители

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