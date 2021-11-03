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03 листопада 2021, 18:43 34

Двоє українців, ймовірно, загинули в авіакатастрофі в РФ

03 листопада 2021, 18:43 34
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Фото ТАСС
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У Російській Федерації розбився вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії "Гродно", за попередніми даними, на борту перебували двоє українців

Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, передає RegioNews.

Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. "Гаряча лінія" консульства для родичів: +79133791293, - написав Ніколенко у Twitter.

Перед цим Ніколенко повідомляв, що МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії.

За інформацією білоруських видань, на борту Ан-12 авіакомпанії "Гродно" могли перебувати українці Олег Щучко та Олександр Чуприненко.

Як повідомлялося, 30 вересня в ДТП у Польщі загинули троє українців.

6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП, внаслідок чого загинули і травмувалися люди.

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