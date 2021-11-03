Двоє українців, ймовірно, загинули в авіакатастрофі в РФ

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У Російській Федерації розбився вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії "Гродно", за попередніми даними, на борту перебували двоє українців

Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, передає RegioNews.

Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. "Гаряча лінія" консульства для родичів: +79133791293, - написав Ніколенко у Twitter.

Перед цим Ніколенко повідомляв, що МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії.

За інформацією білоруських видань, на борту Ан-12 авіакомпанії "Гродно" могли перебувати українці Олег Щучко та Олександр Чуприненко.

За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. "Гаряча лінія" консульства для родичів: +79133791293 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021

Як повідомлялося, 30 вересня в ДТП у Польщі загинули троє українців.

6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП, внаслідок чого загинули і травмувалися люди.