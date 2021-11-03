Двоє українців, ймовірно, загинули в авіакатастрофі в РФ
У Російській Федерації розбився вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії "Гродно", за попередніми даними, на борту перебували двоє українців
Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, передає RegioNews.
Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. "Гаряча лінія" консульства для родичів: +79133791293, - написав Ніколенко у Twitter.
Перед цим Ніколенко повідомляв, що МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії.
За інформацією білоруських видань, на борту Ан-12 авіакомпанії "Гродно" могли перебувати українці Олег Щучко та Олександр Чуприненко.
За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. "Гаряча лінія" консульства для родичів: +79133791293— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021
Як повідомлялося, 30 вересня в ДТП у Польщі загинули троє українців.
6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП, внаслідок чого загинули і травмувалися люди.