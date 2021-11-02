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На Донбасі російські окупанти знову вбили захисника України
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02 листопада 2021, 21:48 38

Стало відоме ім'я загиблого сьогодні на Донбасі бійця

02 листопада 2021, 21:48 38
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У вівторок, 2 листопада, на Донбасі під обстрілом бойовиків загинув військовий Сергій Єлісєєв

Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон, передає RegioNews.

Він був чесним, відкритим і життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю в лавах Збройних сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина і син,- йдеться в повідомленні.

Керівництво бригади і весь особовий склад висловив співчуття рідним загиблого бійця.

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі російські окупанти знову вбили захисника України.

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