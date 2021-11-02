Стало відоме ім'я загиблого сьогодні на Донбасі бійця
У вівторок, 2 листопада, на Донбасі під обстрілом бойовиків загинув військовий Сергій Єлісєєв
Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон, передає RegioNews.
Він був чесним, відкритим і життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю в лавах Збройних сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина і син,- йдеться в повідомленні.
Керівництво бригади і весь особовий склад висловив співчуття рідним загиблого бійця.
Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі російські окупанти знову вбили захисника України.
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