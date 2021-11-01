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01 листопада 2021, 16:17 419

Стало відомо, що загиблі в ДТП на Кіровоградщині - це тренер з карате і троє дітей-спортсменів

01 листопада 2021, 16:17 419
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Фото Нацполіції
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При зіткненні автомобіля КІА Sportage з вантажівкою Renault, яке сталося в ніч проти понеділка на Кіровоградщині, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців

Про це із посиланням на керівника Кропивницького спортклубу з кіокушинкай-карате Володимира Галімського повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

В дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове Кропивницького району Кіровоградської області, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців з Кривого Рогу, - йдеться у повідомленні.

За словами Галімського, спортсмени поверталися з Чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

У поліції Кіровоградської області поінформували, що, за попередніми даними, водій автомобіля КІА Sportage під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, який рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням із вантажівкою Renault.

Як повідомлялося, сьогодні вночі на трасі під Кропивницьким сталася смертельна ДТП: загинули троє дітей.

ДТП поліція загиблі діти Кіровоградська область

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