Стало відомо, що загиблі в ДТП на Кіровоградщині - це тренер з карате і троє дітей-спортсменів

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При зіткненні автомобіля КІА Sportage з вантажівкою Renault, яке сталося в ніч проти понеділка на Кіровоградщині, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців

Про це із посиланням на керівника Кропивницького спортклубу з кіокушинкай-карате Володимира Галімського повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

В дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове Кропивницького району Кіровоградської області, загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців з Кривого Рогу, - йдеться у повідомленні.

За словами Галімського, спортсмени поверталися з Чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

У поліції Кіровоградської області поінформували, що, за попередніми даними, водій автомобіля КІА Sportage під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, який рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням із вантажівкою Renault.

Як повідомлялося, сьогодні вночі на трасі під Кропивницьким сталася смертельна ДТП: загинули троє дітей.