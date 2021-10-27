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27 жовтня 2021, 15:36 40

Україна з листопада дозволить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - ЗМІ

27 жовтня 2021, 15:36 40
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з відкритих джерел
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Національна комісія з питань регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг не має наміру продовжувати на листопад заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Як пише RegioNews з посиланням на "Энергореформу" це пов'язано з низькими запасами вугілля і загрозою дефіциту електроенергії

"Регулятор вже визначився з рішенням – він не буде забороняти імпорт з Росії та Білорусі на листопад. Коли у вересні приймали рішення про заборону імпорту на жовтень, говорили про те, що це не становить загрози енергосистемі і споживачам, а надалі будемо визначатися в залежності від рівня підготовки до ОЗП. Самі знаєте, які у нас запаси вугілля", - зазначило джерело видання.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила на місяць заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та з території Росії. Обмеження діятиме до 1 листопада 2021 року. Заборона на імпорт була введена в кінці травня

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