Двое украинцев, вероятно, погибли в авиакатастрофе в РФ

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В Российской Федерации разбился грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", по предварительным данным, на борту находились двое украинцев

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает RegioNews.

Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы. "Горячая линия" консульства для родственников: +79133791293, - написал Николенко в Twitter.

Перед этим Николенко сообщал, что МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту самолета, потерпевшего крушение в России.

По информации белорусских изданий, на борту Ан-12 авиакомпании "Гродно" могли находиться украинцы Олег Щучко и Александр Чуприненко.

За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. "Гаряча лінія" консульства для родичів: +79133791293 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021

Как сообщалось, 30 сентября в ДТП в Польше погибли трое украинцев.

6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли и травмировались люди.