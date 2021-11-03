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03 листопада 2021, 13:06 198

У школах Харкова навчальний рік закінчиться у червні, замість травня

03 листопада 2021, 13:06 198
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові на тиждень продовжили навчальний рік через продовження осінніх канікул

Про це повідомляє директорка Департаменту освіти Ольга Деменко, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

За три тижні канікул ми перервали ланцюг захворюваності. Думаю, навчання закінчимо не наприкінці травня, а на початку червня - рівень захворюваності традиційно низький, тому ми на тиждень продовжимо навчання у цьому навчальному році, - розповіла Деменко.

Вона зазначила, що Департамент освіти надає перевагу продовженню канікул, аніж "дистанційці", оскільки вона, на їх думку, не є ефективною.

На жаль, дистанційний формат показав, що це досить сумнівний шлях до навчання, бо є діти, які, звичайно, працювали й працюють у будь-якому режимі, а багато дітей, які не навчаються. Ми проаналізували усі можливі варіанти, але діти повинні навчатися у школі, - резюмувала Деменко.

Як повідомлялося, стало відомо, скільки шкіл в Україні пішли на канікули через коронавірус.

Також відомо, що у Житомирі до очного навчання після канікул готові лише три школи.

Тим часом школярі Миколаєва на тиждень пішли на "дистанційку".

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