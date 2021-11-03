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03 ноября 2021, 13:06 196

В школах Харькова учебный год закончится в июне, вместо мая

03 ноября 2021, 13:06 196
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Фото из открытых источников
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В Харькове на неделю продлили учебный год из-за продления осенних каникул

Об этом сообщает директор департамента образования Ольга Деменко, передает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

За три недели каникул мы прервали цепь заболеваемости. Думаю, закончим обучение не в конце мая, а в начале июня - уровень заболеваемости традиционно низок, поэтому мы на неделю продолжим обучение в этом учебном году, - рассказала Деменко.

Она отметила, что Департамент образования предпочитает продление каникул, чем "дистанционку", поскольку она, по их мнению, не является эффективной.

К сожалению, дистанционный формат показал, что это весьма сомнительный путь к обучению, потому что есть дети, которые, конечно, работали и работают в любом режиме, а много детей, которые не учатся. Мы проанализировали все возможные варианты, но дети должны учиться в школе, - резюмировала Деменко.

Как сообщалось, стало известно, сколько школ в Украине ушли на каникулы из-за коронавируса.

Также известно, что в Житомире к очному обучению после каникул готовы только три школы.

Между тем школьники Николаева на неделю ушли на "дистанционку".

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