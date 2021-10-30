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30 жовтня 2021, 18:59 58

На Кіровоградщині виявили 58 носіїв стафілококу серед працівників харчоблоків у 52 закладах освіти

30 жовтня 2021, 18:59 58
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Фото з відкритих джерел
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У Кіровоградській області виявили 58 носіїв стафілококу серед працівників харчоблоків. Перевіряли дитячі садки, школи та інтернат

Про це розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

11 жовтня працівники Кіровоградського центру контролю та профілактики хвороб почали перевірки працівників харчоблоків закладів освіти області на наявність стафілококу.

За словами Надії Оперчук, з 22 по 29 жовтня 2021 року обстежили 571 працівника у 275 закладах.

58 випадків стафілакоку виявили у 52-х закладах:

у 26 дитячих садках – 27 випадків (в Кропивницькому – 8, Олександрії – 5, Світловодську – 2, у Долинській – 1, у Знам’янській громаді – 5 випадків, Благовіщенській – 2, в Онуфріївській, Суботцівській Новопразькій та Дмитрівській – по одному).

у 25 школах – 29 випадків (Кропивницький – 1, Олександрії – 7 випадків, Долинській – 1, Світловодськ – 1, Благовіщенську – 2 випадки, Долинській громаді – 5 випадків, Онуфріївській, Новомиргородській, Кетрисанівській громадах – 2 випадки, Голованівській, Устинівській, Знам’янській, Олександрійській, Гурівській , Пантаївській громадах – 1)

у інтернаті – 2 випадки (Приютівська громада).

Нині тривають дослідження біологічних зразків від 225 працівників їдалень.

Виявлені носії інфекції відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання.

Чи є винні у цій ситуації – має сказати розслідування, говорить лікарка.

Тому що дуже рідко, але буває, коли у людини є інфекція, а симптомів немає. Кожен працівник кухні звітує про стан свого здоров'я у відповідному журналі. Крім того, є медсестра у закладі, обов'язком якої є контроль за працівниками, особливо кухні. Ми повідомили про результати перевірки Держпродспоживслужбу, департамент охорони здоров'я, міські та районні відділи освіти, територіальні громади. Хто і яке понесе покарання – стане відомо після детального розгляду кожного випадку, - каже Надія Оперчук.

Як повідомлялося 8 жовтня, МОЗ розпочинає раптові перевірки працівників харчоблоків шкіл.

Після цього на Вінниччині у 14 працівників дитячих їдалень виявили золотистий стафілокок.

перевірки інфекції захворювання школи Кіровоградська область

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