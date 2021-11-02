У Чернігові працює тільки одна школа - там вакцинувалися 100% працівників
Починаючи з 1 листопада у Чернігові в режимі очного навчання працює лише одна школа №4. Там від COVID-19 вакцинувалися 100% працівників, у решті закладів 5-11 класи переведені на дистанційне навчання
Як передає RegioNews, про це у коментарі "Укрінформу" повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако.
Учні 5-11 класів переведені на дистанційне навчання в усіх школах, окрім четвертої, де вакциновані 100% працівників. Для учнів початкових, 1-4 класів, усі заклади працюють у штатному режимі", - зазначив він.
За його словами, дистанційне навчання у школах триватиме щонайменше тиждень.
Нагадаємо, Чернігівська область починаючи з 30 жовтня перебуває у "червоній" зоні карантину.
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