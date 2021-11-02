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У Чернігові працює тільки одна школа - там вакцинувалися 100% працівників
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02 листопада 2021, 09:13 597

У Чернігові працює тільки одна школа - там вакцинувалися 100% працівників

02 листопада 2021, 09:13 597
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Фото: з відкритих джерел
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Починаючи з 1 листопада у Чернігові в режимі очного навчання працює лише одна школа №4. Там від COVID-19 вакцинувалися 100% працівників, у решті закладів 5-11 класи переведені на дистанційне навчання

Як передає RegioNews, про це у коментарі "Укрінформу" повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако.

Учні 5-11 класів переведені на дистанційне навчання в усіх школах, окрім четвертої, де вакциновані 100% працівників. Для учнів початкових, 1-4 класів, усі заклади працюють у штатному режимі", - зазначив він.

За його словами, дистанційне навчання у школах триватиме щонайменше тиждень.

Нагадаємо, Чернігівська область починаючи з 30 жовтня перебуває у "червоній" зоні карантину.

карантин школа освіта діти червона зона

 
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