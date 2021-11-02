Стало відомо, скільки шкіл в Україні пішли на канікули через коронавірус

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На канікулах сьогодні перебувають учні понад 4,7 тисячі шкіл

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Телеграмі, пише RegioNews.

"Сьогодні на канікулах перебувають учні понад 4,7 тис. шкіл (34% від загальної кількості), дистанційно навчаються - 6 тис. 384", - заявив Шкарлет.

Найбільша кількість шкіл на канікулах в Одеській області - 427, Київській - 415, Запорізькій - 346, Дніпропетровській - 305, Харківській - 285.

У МОН нагадали, що згідно з прийнятими змінами до постанови КМУ від 9 грудня 2020 року №1236, заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину, якщо 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19.

Через невиконання цієї вимоги загалом у "червоній" зоні на дистанційну форму навчання перейшли 3 тис. 207 шкіл. Найбільше у: Львівській області - 819 шкіл, Дніпропетровській - 476, Івано-Франківській - 387.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще кілька областей найближчими днями можуть перейти в "червону" зону.