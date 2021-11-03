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03 листопада 2021, 11:59 73

У Житомирі до очного навчання після канікул готові лише три школи

03 листопада 2021, 11:59 73
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Фото: з відкритих джерел
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У Житомирі з 8 жовтня до навчання зможуть повернутися учні середніх та старших класів трьох шкіл. Решта шкіл міста не має 100% вакцинацій серед персоналу 

Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова.

За її словами, міська рада наразі розглядає можливість початку навчання з 8 листопада, через те, що у "червоній" зоні можуть працювати лише заклади, де вакциновано 100% персоналу.

"На сьогоднішній момент у нас є три такі заклади: міський ліцей №1, школа №19 і школа №32, де 100% працівників вакциновані. Тому плануємо, що в цих закладах всі класи підуть на навчання. Далі будемо очікувати ще роз’яснення Міністерства освіти щодо відсторонення або дистанційної роботи надалі", - повідомила Місюрова.

Як зазначила заступниця міського голови, вимога щодо вакцинації стосується також працівників музичних шкіл та інших закладів позашкільної освіти.

Раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області школярів відправили на дистанційне навчання.

Також у школах Одеси продовжили канікули до 7 листопада. Крім цього, з 29 жовтня на Сумщині школи перейшли на "дистанційку".

освіта школа діти учителя карантин

 
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