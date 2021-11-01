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01 листопада 2021, 12:02 91

Школярі Миколаєва на тиждень пішли на "дистанційку"

01 листопада 2021, 12:02 91
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Фото з відкритих джерел
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Миколаївська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) прийняла рішення про переведення шкіл на дистанційне навчання

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews

Рішення про це було прийнято напередодні, 31 Жовтня. Йдеться про один тиждень – - написав Сенкевич.

Рішення стосується учнів 2-11 класів загальноосвітніх шкіл, закладів позашкільної освіти, музичних та спортивних шкіл.

Для учнів перших класів та учнів перших-дев'ятих класів спеціальної школи для дітей з порушенням зору тривають канікули до 5 листопада, – зазначив Олександр Сєнкевич.

Мер зазначив, що в місті кілька днів поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом. За добу 30 жовтня зафіксували 448 нових випадків, всього в області – 939. Весь регіон перебуває в "червоній" зоні з 26 жовтня.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області школярів відправили на дистанційне навчання.

Також у школах Одеси продовжили канікули до 7 листопада.

Крім цього, з 29 жовтня на Сумщині школи перейшли на "дистанційку".

COVID-19 Миколаїв школи Олександр Сєнкевич дистанційне навчання

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