Рубан розповів, коли діти повернуться до очного навчання у Києві

Фото: з відкритих джерел

Голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан запевнив, що діти повернуться до навчальних закладів, коли знизяться показники захворюваності на COVID-19

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

На цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання", - розповів Рубан.

За його словами, рішення щодо навчання в школах буде прийматися міською комісією ТЕБ і НС після отримання даних.

Він нагадав, що рушійною силою захворюваності є діти та підлітки, які переносять штам коронавірусу "Дельта".

Нагадаємо, відсьогодні, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до "червоної" зони адаптивного карантину. У місті введено максимальні обмеження для осіб без COVID-сертифікату або ПЛР-тесту.