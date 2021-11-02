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02 листопада 2021, 19:29 5

Справу ексглави "Укрбуду" Микитася передали до суду

02 листопада 2021, 19:29 5
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Фото з відкритих джерел
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До суду скеровано обвинувальний акт у справі про заволодіння понад 81 млн грн Нацгвардії. За версією слідства, організатором є екснардеп, експрезидент корпорації “Укрбуд” Максим Микитась

Про це повідомляє САП, передає RegioNews.

2 листопада 2021 року прокурорами САП прийнято рішення про закінчення досудового розслідування та скерування до суду обвинувального акту стосовно 7 осіб, серед яких колишній нардеп та екскомандувач Національної гвардії України, топ-менеджмент найбільшої будівельної компанії України та колишній високопосадовець Збройний сил України, обвинувачених у незаконному заволодінні майном Національної гвардії, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Зокрема, серед обвинувачених екскомандувач Нацгвардії Юрій Аллеров, керівника ТОВ "Укрбуд Девелопмент” Олег Майборода.

Як повідомлялося, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

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