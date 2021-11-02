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02 ноября 2021, 19:29 5

Дело экс-главы "Укрбуда" Микитася передали в суд

02 ноября 2021, 19:29 5
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Фото из открытых источников
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В суд направлен обвинительный акт по делу о завладении более 81 млн грн Нацгвардии. По версии следствия, организатором является экс-нардеп, экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась

Об этом сообщает САП, передает RegioNews.

2 ноября 2021 года прокурорами САП принято решение об окончании досудебного расследования и направлении в суд обвинительного акта в отношении 7 человек, среди которых бывший нардеп и экс-командующий Национальной гвардии Украины, топ-менеджмент крупнейшей строительной компании Украины и бывший чиновник Вооруженный сил Украины, обвиняемых в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии, — говорится в сообщении.

Сообщается, что обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

В частности, среди обвиняемых экс-командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, руководителя ООО "Укрбуд Девелопмент” Олег Майборода.

Как сообщалось, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд”, был нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и предоставил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

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