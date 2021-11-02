У Львові повідомили про замінування трьох торгових центрів

Фото Нацполіції

У Львові до поліції надійшло повідомлення про замінування трьох торгових центрів. Людей евакуювали

Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 2 листопада, близько 12.30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування відразу трьох торгівельних центрів у Львові — торгово-виробничого комплексу "Південний”, торгово-розважального центру "Кінг Крос Леополіс” та торгового центру "Інтерсіті” на вулиці Чорновола.

За вказаними адресами працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Зокрема, у ТРЦ "Кінг Крос Леополіс” було евакуйовано 250 відвідувачів та 450 працівників, у ТВК "Південний” — близько 370 відвідувачів та 430 працівників. Правоохоронці обстежують приміщення усіх трьох центрів та прилеглі території, - йдеться в повідомленні.

Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав повідомлення про замінування.

Як повідомлялося, учора в центрі Києва "замінували" ТРЦ, а в Черкасах "замінували" кілька ТРЦ.