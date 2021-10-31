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31 жовтня 2021, 13:59 2001

У Кривому Розі поліцейські визволили чоловіка, якого невідомі підв'язали до стелі у підвалі

31 жовтня 2021, 13:59 2001
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці визволили чоловіка, якого невідомі із кляпом у роті силоміць затягли до підвалу. Інцидент трапився у Кривому Розі на вулиці Володимира Великого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Кривого Рогу.

Так, під час патрулювання у Саксаганському районі поліцейським надійшло повідомлення про викрадення людини.

Заявник розповів, що бачив, як на вулиці Володимира Великого двоє невідомих зв’язаного чоловіка із кляпом у роті затягли до підвалу", - йдеться у повідомленні.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою та знайшли підвал, про який говорив заявник. Там вони виявили чоловіка, підвішеного до стелі за автомобільний буксирувальний ремінь.

Руки у чоловіка були зв'язані за спиною, а рот закритий ганчіркою та обернутий скотчем. Поліцейські звільнили потерпілого. 34-річний криворіжець розповів, що його побили та зв’язали невідомі особи, чому - не знає", - розповіли правоохоронці.

Одного із ймовірних нападників правоохоронці виявили неподалік, іншого - у квартирі того ж будинку, де знаходиться підвал. Чоловіків затримали.

Раніше повідомлялось, що у лікарні Дніпра пацієнт вбив сусіда по палаті.

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