У центрі Києва "замінували" ТРЦ

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал Київ оперативний

"Надійшло повідомлення про замінування ТЦ у центральній частині міста, а саме - Глобус, ЦУМ та Метроград. На місце прямують відповідні служби", - зазначаєтсья у повідомленні.

Людей з приміщень евакуювали.

У коментарях дописувачі жартують, що це невакциновані кияни помстилися за обмеження доступу до ТРЦ з 1 листопада. Як відомо, з 1 листопада піти до торгівельного центру зможуть лише ті, хто має або сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19 або ПЛР чи антиген-тести, які були зроблені не раніше ніж за 3 дні до відвідування відповідного центру.

Нагадаємо, що 1 листопада і у Черкасах "замінували" кілька ТРЦ