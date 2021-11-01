11:00  01 листопада
Резніков подав заяву на звільнення з посади голови Мінреінтеграції
15:44  01 листопада
У "червоних" областях посилено перевірятимуть COVID-сертифікати
17:36  01 листопада
З початку доби на Донбасі російські окупанти чотири рази обстріляли наших військових з гранатометів
UA | RU
UA | RU
01 листопада 2021, 22:02 16

У центрі Києва "замінували" ТРЦ

01 листопада 2021, 22:02 16
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліція Києва отримала повідомлення про замінування низки торговельних центрів у середмісті столиці.

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал Київ оперативний

"Надійшло повідомлення про замінування ТЦ у центральній частині міста, а саме - Глобус, ЦУМ та Метроград. На місце прямують відповідні служби", - зазначаєтсья у повідомленні.

Людей з приміщень евакуювали.

У коментарях дописувачі жартують, що це невакциновані кияни помстилися за обмеження доступу до ТРЦ з 1 листопада. Як відомо, з 1 листопада піти до торгівельного центру зможуть лише ті, хто має або сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19 або ПЛР чи антиген-тести, які були зроблені не раніше ніж за 3 дні до відвідування відповідного центру.

Нагадаємо, що 1 листопада і у Черкасах "замінували" кілька ТРЦ

Київ мінування COVID-19 тести ТРЦ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram