Машину з нардепом Кивою зупинили через перевищення швидкості - ЗМІ

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Машину в якій знаходився народний депутат Ілля Кива затримали через перевищення швидкості. Парламентаря вже відпустили

За даними правоохоронців, Кива їхав у машині, записаній на дружину народного депутата Віктора Медведчука, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

"Він просто порушили, їхав з шаленою швидкістю, як божевільний. Його зупинила патрульна поліція. Це ніяка не спецоперація", - пояснив співрозмовник видання у правоохоронних органах

Співрозмовник також уточнив, що крім того, що автомобіль, на якому пересувався Кива, зареєстрований на Оксану Марченко, на машині ще й були фальшиві номери.

Сам нардеп пізніше запевнив усіх, що з документами на машину все гаразд. Це нібито навіть підтвердила викликана на місце події слідчо-оперативна група.

Патрульні поліцейські склали протокол на водія Киви за порушення ПДР і відпустили.

Він також назвав інцидент провокацією з боку МВС.