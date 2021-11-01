11:00  01 листопада
Резніков подав заяву на звільнення з посади голови Мінреінтеграції
15:44  01 листопада
У "червоних" областях посилено перевірятимуть COVID-сертифікати
08:06  01 листопада
На Донбасі бойовики 14 разів порушували "тишу", травмовано бійця ООС
UA | RU
UA | RU
01 листопада 2021, 16:50 59

Машину з нардепом Кивою зупинили через перевищення швидкості - ЗМІ

01 листопада 2021, 16:50 59
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Машину в якій знаходився народний депутат Ілля Кива затримали через перевищення швидкості. Парламентаря вже відпустили

За даними правоохоронців, Кива їхав у машині, записаній на дружину народного депутата Віктора Медведчука, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

"Він просто порушили, їхав з шаленою швидкістю, як божевільний. Його зупинила патрульна поліція. Це ніяка не спецоперація", - пояснив співрозмовник видання у правоохоронних органах

Співрозмовник також уточнив, що крім того, що автомобіль, на якому пересувався Кива, зареєстрований на Оксану Марченко, на машині ще й були фальшиві номери.

Сам нардеп пізніше запевнив усіх, що з документами на машину все гаразд. Це нібито навіть підтвердила викликана на місце події слідчо-оперативна група.

Патрульні поліцейські склали протокол на водія Киви за порушення ПДР і відпустили.

Він також назвав інцидент провокацією з боку МВС.

поліція авто депутат документ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua