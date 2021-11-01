Машину з нардепом Кивою зупинили через перевищення швидкості - ЗМІ
Машину в якій знаходився народний депутат Ілля Кива затримали через перевищення швидкості. Парламентаря вже відпустили
За даними правоохоронців, Кива їхав у машині, записаній на дружину народного депутата Віктора Медведчука, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна
"Він просто порушили, їхав з шаленою швидкістю, як божевільний. Його зупинила патрульна поліція. Це ніяка не спецоперація", - пояснив співрозмовник видання у правоохоронних органах
Співрозмовник також уточнив, що крім того, що автомобіль, на якому пересувався Кива, зареєстрований на Оксану Марченко, на машині ще й були фальшиві номери.
Сам нардеп пізніше запевнив усіх, що з документами на машину все гаразд. Це нібито навіть підтвердила викликана на місце події слідчо-оперативна група.
Патрульні поліцейські склали протокол на водія Киви за порушення ПДР і відпустили.
Він також назвав інцидент провокацією з боку МВС.