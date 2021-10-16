У Львові затримали зловмисника, який учора "замінував" вокзал

Фото поліції Львівської області

Поліцейські затримали зловмисника за неправдиве повідомлення про мінування залізничного вокзалу в м. Львів

Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області, передає RegioNews.

15 жовтня в поліцію подзвонив анонім і повідомив, що підірве приміщення Головного залізничного вокзалу у Львові. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, фахівці-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, а також співробітники інших служб поліції Львівщини, - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що було евакуйовано близько 200 осіб.

Правоохоронці обстежили будівлю вокзалу і прилеглу територію – жодних підозрілих предметів і речовин не виявили.

Протягом півгодини поліцейські встановили особу зловмисника і затримали його. Ним виявився 32-х річний житель Хмельницької області.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, суд дав три роки чоловіку за "мінування" резиденції Зеленського.

Раніше, у вересні поліція порушила справу через мінування 28 об'єктів на Луганщині.