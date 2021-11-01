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01 листопада 2021, 13:46 1405

На Вінниччині відвідувач кафе вдарив поліцейського

01 листопада 2021, 13:46 1405
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Фото: з відкритих джерел
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У місті Калинівка 26-річний чоловік під час затримання вдарив поліцейського в обличчя та пошкодив нагрудний відеореєстратор правоохоронця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції
Вінницької області.

Відомо, що працівник закладу викликав поліцію, оскільки нетверезі відвідувачі відмовлялись покидати приміщення та поводилися агресивно.

Коли поліцейські прибули на місце події один з чоловіків проігнорував вимогу вийти з кафе та вчинив конфлікт з працівником поліції, під час якого пошкодив нагрудний відеореєстратор правоохоронця.

Під час затримання чоловік наніс удар поліцейському в обличчя", - йдеться у повідомленні.

Нападника затримали та відправили в ізолятор тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області чоловік напав на бригаду "швидкої" допомоги.

поліція затримання алкоголь Вінницька область кафе

 
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