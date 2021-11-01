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01 листопада 2021, 16:49 197

У Черкасах "замінували" кілька ТРЦ

01 листопада 2021, 16:49 197
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Фото ПРО ВСЕ
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У Черкасах до поліції надійшло повідомлення про замінування декількох торгово-розважальних центрів

Про це повідомила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання ПРО ВСЕ.

Проводиться евакуація людей.

Зараз на місці події працює поліція, вибухотехніки та кінологи. Проводиться евакуація громадян та обстеження будівель, — повідомила Вовк.

За її словами, повідомлення про замінування декількох ТРЦ у Черкасах: "Транзит”, "Будинок торгівлі”, "Плазма”, "Любава” надійшло близько 15:00.

Як повідомлялося, 28 жовтня у Києві "замінували" Апеляційний суд.

Раніше, 16 жовнтя, у Львові затримали зловмисника, який "замінував" вокзал.

евакуація мінування Черкаси поліція ТРЦ

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