У Черкасах "замінували" кілька ТРЦ
У Черкасах до поліції надійшло повідомлення про замінування декількох торгово-розважальних центрів
Про це повідомила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання ПРО ВСЕ.
Проводиться евакуація людей.
Зараз на місці події працює поліція, вибухотехніки та кінологи. Проводиться евакуація громадян та обстеження будівель, — повідомила Вовк.
За її словами, повідомлення про замінування декількох ТРЦ у Черкасах: "Транзит”, "Будинок торгівлі”, "Плазма”, "Любава” надійшло близько 15:00.
Як повідомлялося, 28 жовтня у Києві "замінували" Апеляційний суд.
Раніше, 16 жовнтя, у Львові затримали зловмисника, який "замінував" вокзал.
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